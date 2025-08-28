US Open 2025, Sinner: “Sono in contatto con Becker. È il numero 1 nell’analizzare il tennis”

Proseguono gli incontri validi per il secondo turno degli US Open 2025 e tra quelli in programma spicca la sfida dell’Arthur Ashe tra il numero 1 del mondo Jannik Sinner ed il tennista australiano Alexei Popyrin che nella scorsa stagione ha sollevato al cielo di Montreal il primo titolo 1000 della sua carriera. Intervistato ai microfoni di Sporteurope tv, il campione italiano ha espresso parole d’elogio per l’ex numero 1 del mondo, Boris Becker e più in generale per la vecchia generazione tennistica. Ormai immancabile inoltre, l’ennesimo commento sul nuovo taglio di capelli di Carlos Alcaraz.

LE DICHIARAZIONI DI JANNIK SINNER:

“Siamo in un bellissimo momento del tennis, abbiamo ancora Novak (Djokovic ndr) che gioca ad altissimo livello e ho avuto la fortuna di diventare professionista quando ancora giocavano sia Rafa che Roger (Nadal e Federer ndr). Non ho mai visto giocare dal vivo i rappresentanti della vecchia generazione tennistica ma quello che posso dire è che loro capivano il gioco veramente molto bene. Sono ancora in contatto con Boris Becker, è una persona veramente piacevole e analizza il tennis come un numero 1 assoluto. Loro si sono sempre allenati in modo diverso rispetto a quanto facciamo noi ora ma sarebbe molto interessante se si riuscissero a combinare questi due approcci differenti”.

STIAMO ANCORA A GUARDARE IL CAPELLO:

“Cosa debba succedere affinché anch’io mi tagli i capelli come Alcaraz? Il capello corto è quello che su di me sta peggio. Al contrario a Carlos sta molto bene anche se in verità gli stanno bene anche lunghi. Ognuno è diverso e quello che funziona per una persona non è detto che funzioni per un’altra”.