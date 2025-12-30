De Minaur: “Lavoriamo per accorciare il gap con Sinner e Alcaraz”

“Accorciare il gap con Sinner e Alcaraz è qualcosa per la quale tutti noi lavoriamo, dobbiamo provare a farlo“. Nelle dichiarazioni di Alex de Minaur riportate da Tennis Australia traspare tutta la voglia di riuscire nel 2026 a conquistare la prima vittoria contro Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il conto degli H2H tra il numero 6 del mondo e i due dominatori del tennis mondiale recita infatti al momento uno sconfortante e complessivo 18-0 (5-0 contro il murciano, 13-0 contro l’altoatesino).

ACCORCIARE IL GAP

Un problema, quello di dover affrontare Sinner e Alcaraz, che sembra comunque accomunare il nativo di Sidney al resto del tour e sul quale lo stesso de Minaur prova a spronare se stesso: “Non ho altra scelta che provare a migliorarmi. Contro di loro ho giocato molti match in cui sono stato vicino e man mano sento di starmi avvicinando sempre più. Devo lavorare sul mio gioco e trovare nuove armi: sta tutto nel trovare il modo di riuscire a far male a questi due giocatori, sono pronto a giocare un tennis più rischioso. Per migliorarmi inoltre devo riuscire a disconnettermi non appena esco dal campo, è il solo modo per non arrivare senza energie alla fine dell’anno“.

APPUNTAMENTO IN UNITED CUP

In attesa di una possibile sfida contro i primi due del mondo nel prossimo Australian Open, de Minaur scenderà in campo con la maglia della propria nazionale in United Cup, torneo a squadre che si terrà in Australia tra Perth e Sydney dal 2 all’11 gennaio 2026 e per il quale l’aussie mostra una notevole voglia di scendere in campo: “I fan australiani mostrano tantissima passione per il tennis. Amano questo sport e sono i fan migliori del mondo. Non c’è niente di meglio che giocar bene di fronte al proprio pubblico. Non vedo l’ora di essere lì e di iniziare il prossimo anno giocando davanti a loro“.