Adesso è ufficiale, Carlos Alcaraz salta la Coppa Davis 2025

Dopo l’indiscrezione della notte, adesso è ufficiale: Carlos Alcaraz non giocherà la Coppa Davis 2025. La Federtennis spagnola ha ufficializzato la rinuncia del numero 1 del mondo a causa di un edema al bicipite femorale della gamba destra: “Mi dispiace molto annunciare che non potrò giocare con la Spagna nella Coppa Davis a Bologna. Ho un edema al bicipite femorale della gamba destra e la raccomandazione medica è di non competere. Ho sempre detto che giocare per la Spagna è la cosa più bella che ci sia ed ero molto entusiasta di poter lottare per l’insalatiera. Torno a casa ferito”.

La Spagna perde dunque un giocatore importante in vista dell’esordio di giovedì 20 novembre contro la Repubblica Ceca. Il Capitano David Ferrer potrà contare su Jaume Munar, Pablo Carreno, Pedro Martínez e Marcel Granollers. Carlitos tornerà in Spagna già nella giornata di martedì 18 novembre.