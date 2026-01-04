United Cup 2026: Germania e Canada in scioltezza, vince anche la Gran Bretagna

Domenica 4 gennaio si è disputata la terza giornata della United Cup 2026 che prevedeva i seguenti match: Germania – Olanda, Regno Unito – Giappone, Canada – Cina. In Australia sono maturate due vittorie nette e un successo più sofferto, arrivato solo al doppio misto. Protagonisti dei top 10 ma non solo.

Germania – Olanda

Vittoria agevole per la Germania sui Paesi Bassi. Il tie tra i Paesi confinanti termina 3-0 grazie alle vittorie di Eva Lys, Alexander Zverev e del doppio, composto dallo stesso numero 3 al mondo e da Laura Siegemund. Il primo punto lo conquista la classe 2002 nata in Ucraina con un doppio 6-2 ai danni di Suzan Lamens. Lottato il primo set con ben 6 break e cinque giochi di fila persi dalla giocatrice al servizio. Dominato dalla tedesca, invece, il secondo set.

Andamento analogo per il singolare maschile: tra Zverev e Tallon Griekspoor il primo set è combattuto ma deciso da un solo break nel dodicesimo gioco; nel secondo c’è un solo uomo in campo. 7-5 6-0 lo score finale. Il risultato del doppio è ininfluente per assegnare la vittoria nel match, ma viene comunque vinto agevolmente dal duo tedesco. Griekspoor e Demi Schuurs sono sconfitti 6-3 6-2. Il 5 gennaio la Germania torna in campo contro la Polonia, mentre gli olandesi affronteranno i polacchi nell’ultimo match dei gironi il 7 gennaio.

Gran Bretagna – Giappone

Il Regno Unito vince ed elimina il Giappone che, con due sconfitte su due, non ha più chance di passare alla fase finale. Billy Harris apre le danze con un 7-6 6-3 ai danni di Shintaro Mochizuki. Grande battaglia nel primo set caratterizzato da ben 5 break consecutivi di cui uno di Mochizuki quando Harris serviva per chiudere sul 6-5. Lineare il secondo parziale, con un break a fare la differenza tra i due.

Naomi Osaka ha rimesso in piedi i nipponici imponendosi 7-6 6-1 su Katie Swan. Anche in questo caso si è visto un primo parziale equilibrato e un secondo set a senso unico. Prima del doppio la situazione era dunque in perfetta parità. Sulla carta i britannici partivano avvantaggiati, potendo contare su una coppia di doppisti formata da Olivia Nicholls e soprattutto Neal Skupski, finalista in doppio alle ATP Finals 2025. Tuttavia, i giapponesi Yasutaka Uchiyama e Nao Hibino hanno messo seriamente in difficoltà gli avversari ben più accreditati trascinandoli fino al terzo e decisivo set. Il punteggio finale è stato 7-6 4-6 10-7 a favore di Skupski e Nicholls, a conferma di un match molto più equilibrato del previsto. La Gran Bretagna affronterà la Grecia il 5 gennaio nel match decisivo per il passaggio del turno.

Cina – Canada

La Cina non riesce a replicare la bella vittoria conquistata ieri sul Belgio e viene sonoramente battuta dal Canada per 3-0. Il primo punto lo ha conquistato Victoria Mboko, che non perde un match ufficiale dal 24 di ottobre. La classe 2006 è entrato in partita tardi, perdendo malamente il primo set contro Lin Zhu, salvo poi salire in cattedra lasciando appena altri due giochi alla cinese: 2-6 6-2 6-0. Meno netto il successo di Felix Auger-Aliassime su Zhizhen Zhang: doppio 6-4 con un break in ogni set, quanto bastato per assicurare la vittoria alla truppa canadese. Gli stessi due protagonisti, Auger e Mboko, si sono tolti lo sfizio di vincere anche il doppio contro Te Rigele e Xiaodi You in un match a senso unico, terminato 6-1 6-3. Il Canada, che ha già un piede e mezzo al prossimo turno, torna in campo all’Epifania contro il Belgio.