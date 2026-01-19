Australian Open 2026, Anisimova: “Primi turni sempre difficili, importante avere atteggiamento positivo”

“I primi match sono sempre molto difficili, quindi sono davvero felice di essere passata al turno successivo. Penso di aver giocato piuttosto bene“. Queste le prime parole in conferenza stampa di Amanda Anisimova, che ha inaugurato il suo Australian Open 2026 con una vittoria per 6-3 6-2 ai danni dell’elvetica Simona Waltert. “Nel primo set ho commesso molti errori, ma è normale. Penso che la cosa più importante sia stata avere un atteggiamento positivo per tutta la partita. Nel secondo set sono riuscita a migliorare un po’ il mio livello e a ridurre alcuni errori” ha spiegato.

A tal proposito, l’americana ha aggiunto: “Credo che sia stato fondamentale non lasciarmi influenzare dai gratuiti. Quando commettevo quegli errori, cercavo semplicemente di riorganizzarmi, provando a non analizzarli troppo. Mi sono detta che andava bene fare quegli errori, ma che dovevo comunque provarci. Ci sta che al primo incontro del torneo le cose non funzionino“. Anisimova non ha poi voluto generalizzare quando le è stato chiesto della tensione dei primi turni Slam: “Credo dipenda dalla giornate e dalle circostanze. L’anno scorso ho giocato molti ottimi primi turni negli Slam, ma ogni partita è diversa. Sicuramente superare il primo turno è importante: poi dopo diventa più facile“.

Infine, la finalista degli ultimi due Slam ha parlato della numero uno al mondo, Aryna Sabalenka, con cui ha realizzato un TikTok (c’era anche Paula Badosa) a Brisbane: “Mi piace il fatto che sia al primo posto nella classifica, e pur mantenendo ovviamente un atteggiamento molto professionale, allo stesso tempo dimostra che se sai come farlo puoi divertirti anche fuori dal campo. Credo che stia abbattendo alcune barriere in termini di equilibrio e questo mi piace molto“.