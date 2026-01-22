Australian Open 2026, scintille tra Osaka e Cirstea durante la stretta di mano: cosa è successo

Una fredda, anzi freddissima, stretta di mano tra Naomi Osaka e Sorana Cirstea. Al termine della sfida valida per l’accesso al terzo turno dell’Australian Open 2026, vinta dalla nipponica in tre set (6-3 4-6 6-2), la tennista romena si è subito mostrata stizzita e infastidita dai ripetuti comportamenti “scorretti” della rivale. La trentacinquenne di Bucarest si è rivolta alla giapponese con tono seccato e si è lamentata del chiacchiericcio sempre presente tra la sua prima e la seconda palla di servizio.

Nell’intervista rilasciata subito dopo la fine della sfida, Osaka ha commentato così l’episodio: “Era arrabbiata per i miei ‘come on’. Credo fosse il suo ultimo Australian Open, quindi è probabilmente per questo che è arrabbiata. Avrebbe potuto dirmelo durante la partita”. Per la numero 16 del seeding, pass staccato per il terzo round, dove dovrà vedersela con la beniamina di casa Maddison Inglis, arrivata dalle qualificazioni e uscita indenne dal match contro Laura Siegemund.