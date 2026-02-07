WTA 1000 Doha 2026: programma, orari e ordine di gioco di domenica 8 febbraio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di domenica 8 febbraio del WTA 1000 di Doha 2026. Al via il primo WTA 1000 della stagione, sul cemento in Qatar, con Jasmine Paolini come unica italiana al via. Nella giornata inaugurale del main draw scenderanno in campo cinque teste di serie: Mboko (10), Samsonova (13), Muchova (14), Shnaider (15) e Mertens (16).
Centre Court
13.00 – Pavlyuchenkova vs (16) Mertens
A seguire – Li vs Fernandez
Non prima delle 16.00 – Bouzkova vs (10) Mboko
A seguire – Cristian vs (14) Muchova
Grandstand 1
11.00 – (13) Samsonova vs Frech
A seguire – (15) Shnaider vs Parks
A seguire – Sierra vs Pliskova
A seguire – Kasatkina vs Uchijima
Grandstand 2
11.30 – Siegemund vs Gracheva
A seguire – Kessler vs Jacquemot
A seguire – Kartal vs Linette
Grandstand 3
11.30 – Stearns vs Zvonareva