ATP Hong Kong 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 6 gennaio. Scende in campo Sonego

Il programma della seconda giornata del main draw con gli orari italiani e l’ordine di gioco di martedì 6 gennaio per l’ATP 250 di Hong Kong 2026. In attesa dell’esordio della testa di serie numero uno Lorenzo Musetti, scenderà in campo Lorenzo Sonego, impegnato contro il giapponese Rei Sakamoto sul campo numero 3. Il campo Centrale sarà invece occupato dalle wild card Shang e Wong, oltre al match di doppio che vedrà protagonisti Andrey Rublev e Karen Khachanov.

IL PROGRAMMA DI MARTEDÍ 6 GENNAIO

Campo Centrale – ore 6.30

Muller (7) vs Kecmanovic

Wong (wc) vs Navone

Ore 11.00

Shang (wc) vs Comesana

(4) Nouza/Rikl vs Khachanov/Rublev

Court 1 – ore 6.30

Etcheverry vs Royer

De Jong vs Diallo

Struff vs Van de Zandschulp

Court 3 – ore 6.30