Tabellone ATP 250 Hong Kong 2026: Musetti n°1 del seeding, Sonego dalla parte opposta

Sorteggiato il tabellone principale dell’ATP 250 di Hong Kong 2026, torneo in programma dal 5 all’11 gennaio. Primo appuntamento stagionale, in concomitanza con il pari categoria di Brisbane con Lorenzo Musetti numero 1 del seeding. Il carrarino usufruirà di un bye al primo turno per poi incrociare nella parte alta del tabellone uno tra Tomas Martin Etcheverry e Valentin Royer. Il campione in carica Alexandre Muller, numero 7 del seeding inizierà il suo torneo sfidando Miomir Kecmanovic. Presente anche Lorenzo Sonego (numero 5 del seeding), impegnato al primo turno contro Rei Sakamoto. Tra le principali teste di serie troviamo anche: Alexander Bublik (2), Andrey Rublev (3) e Karen Khachanov (4).
IL TABELLONE COMPLETO
PARTE ALTA
Musetti (1) bye
Etcheverry vs Royer
Wong (WC) vs Navone
De Jong vs Diallo (6)
Rublev (3) bye
Wu (WC) vs Marozsan
Cilic vs Mannarino
Dzumhur vs Borges (8)
PARTE BASSA
Muller (7) vs Kecmanovic
(Q) vs Giron
(Q) vs (Q)
Khachanovc (4) bye
Sonego (5) vs Sakamoto (NG)
Shang (WC) vs Comesana
(Q) vs Van de Zandschulp
Bublik (2) bye