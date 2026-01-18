Australian Open 2026: Cobolli eliminato al primo turno, vince Fery in tre set

Prima giornata del main draw e prima grande sorpresa dell’Australian Open 2026: Flavio Cobolli esce sconfitto dal match d’esordio contro il britannico Arthur Fery che si impone con il punteggio di 7-6(1) 6-4 6-1 in poco meno di due ore e quindici minuti di gioco. Match condizionato dai problemi fisici accusati dal tennista italiano fin da inizio incontro ma che ha registrato una grandissima prestazione da parte del numero 185 del mondo. Primo set in salita per Cobolli alle prese con problemi allo stomaco. La vittoria al tie-break del britannico sa un po’ di beffa dopo i due break recuperati. Esclusi i problemi fisici, il copione si ripete anche nel secondo parziale con Fery avanti di un break, poi recuperato dal tennista romano, e autore di quello decisivo nel decimo gioco. Nel terzo e ultimo set, il tennista britannico conquista break alla prima occasione utile e non solo lo difende fino al termine del match ma ne conquista un altro nel sesto gioco. Nel prossimo turno, Fery affronterà uno tra il serbo Miomir Kecmanovic e l’argentino Tomas Martin Etcheverry.

“È stata un’esperienza incredibile aver potuto giocare qui a Melbourne per la prima volta davanti a questo pubblico – afferma Fery nella consueta intervista a caldo post match -. Cobolli è un grandissimo giocatore, ringrazio il mio staff e il pubblico per il supporto: ho visto tante bandiere britanniche sugli spalti“.

COBOLLI-FERY: LA PARTITA

Inizio di primo set in salita per Cobolli che perde il servizio nel terzo game e accusa problemi allo stomaco che lo costringono per ben due volte a chiedere un veloce consulto coi medici al cambio campo. Al rientro, il peggio sembra passato per l’azzurro che riequilibra il parziale con il contro break nel sesto game. Fery non si scompone e torna immediatamente avanti un break. Il britannico serve per chiudere il set sul 5-4 ma il 23enne italiano risponde con un altro contro break che allunga il parziale. Si arriva al tie-break dove il britannico si impone nettamente per 7 punti a 1. L’azzurro corre verso gli spogliatoi.

Anche l’inizio del secondo parziale appare tutt’altro che semplice per Cobolli che nel secondo gioco riesce ad annullare due palle break non consecutive. L’appuntamento con il break per il numero 185 del mondo è però solo rimandato di due giochi: Fery allunga sul 3-1. Reazione prepotente del nazionale italiano con l’immediato contro break a zero. Dopo una fase centrale di set molto equilibrata, nuovo e definitivo allungo del britannico nel decimo gioco con il break a zero che fissa il punteggio sul 6-4.

Partenza sprint nel terzo set per Fery: forte dei due set di vantaggio il britannico conquista break nel secondo game e si porta sul 3-0. Il tennista azzurro chiama nuovamente l’intervento del fisioterapista per il sopraggiungere di nuovi problemi allo stomaco. Nel sesto gioco i break a favore del numero 185 del mondo diventano due e nel settimo si chiude ufficialmente la contesa.