WTA 1000 Doha 2026: Rybakina e Swiatek vincono in tre set, anche Sakkari ai quarti

Giornata di ottavi di finale al WTA 1000 di Doha 2026, dove il programma si è aperto con la netta vittoria di Maria Sakkari. La greca ha sconfitto 7-6 6-0 Varvara Gracheva, strappando così il pass per i quarti di finale dopo un primo set equilibrato e un secondo dominato senza appello.

Ad attenderla ci sarà la testa di serie numero uno Iga Swiatek, che ha avuto la meglio in rimonta su Daria Kasatkina. Un match iniziato in salita per la polacca, capace però di alzare il livello nel secondo e terzo set, imponendo il suo ritmo e la sua solidità da fondo campo. Nella stessa parte di tabellone c’è anche Karolina Muchova, che ha beneficiato del ritiro della connazionale Karolina Pliskova dopo appena sette game.

È tornata in campo anche la neo campionessa dell’Australian Open, Elena Rybakina, che ha sconfitto la rientrante Qinwen Zheng al terzo set (7-5), dopo essersi trovata sotto di un parziale. Una vittoria di carattere per la kazaka, che conferma il suo ottimo momento di forma. Affronterà la giovane promessa, ma già numero 13 del mondo, Victoria Mboko, che ha battuto al termine di una battaglia Mirra Andreeva in quello che è stato il match più spettacolare di giornata, deciso da pochi punti nei momenti chiave.

Nella parte bassa del tabellone, sarà Jelena Ostapenko l’avversaria di Elisabetta Cocciaretto: la lettone ha superato una Camila Osorio non al meglio della condizione fisica, imponendo la sua potenza fin dai primi scambi. I quarti di finale promettono grande spettacolo, con incroci di altissimo livello e diverse protagoniste in cerca di punti pesanti in chiave ranking.