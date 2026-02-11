Bublik non trova ritmo sul servizio di Hurkacz e sbotta: “In confronto sono Djokovic” (VIDEO)

Alexander Bublik ha esordito all’ATP 500 di Rotterdam 2026 eliminando Hubert Hurkacz 6-7 7-6 7-6. Le 2 ore e 22 minuti di lotta non sono state particolarmente apprezzate dal kazako che, nell’ottavo gioco del secondo set, ha dato spettacolo a modo suo. Il rendimento al servizio del polacco – 25 aces e 9 doppi falli – l’ha esasperato a tal punto da sbottare così: “Ace, ace, doppio fallo, doppio fallo, stecca, ace, stecca. Ma che roba è? E poi dicono che io non ho ritmo, in confronto sono Djokovic”.