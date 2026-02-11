Fognini torna in campo: esibizione a Tenerife domenica 15 febbraio

Sei mesi dopo il ritiro tornerà in campo Fabio Fognini: l’ex numero 9 ATP sarà ospite a Tenerife domenica 15 febbraio, dove si disputerà un’esibizione che riunirà i migliori tennisti delle Isole Canarie. Non sarà la prima volta in terra canaria per Fognini: nel 2024 disputò il Challenger di Tenerife e conquistò il pubblico dell’Abama Tennis Academy. Domenica il ligure prenderà parte anche alla conferenza stampa di fine torneo per poi scendere in campo proprio a ridosso della finale del Tenerife Challenger 2, appuntamento organizzato da MEF Tennis Events che consente ogni anno ai tennisti canari di misurarsi nell’importante circuito Challenger e acquisire esperienza preziosa.