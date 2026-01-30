Australian Open 2026, Djokovic a Sinner: “Grazie per avermene lasciata una”

Novak Djokovic trionfa in semifinale all’Australian Open 2026 battendo Jannik Sinner in quattro ore e nove minuti di partita con il punteggio di 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4. Accede così alla sua 38esima finale Slam, dove affronterà Carlos Alcaraz per vincere il Major numero 25 della sua straordinaria carriera.

Dopo 5 sconfitte consecutive contro l’altoatesino, il serbo è riuscito a rompere questa striscia negativa contro il quattro volte campione Slam. Al termine del match, i due si sono salutati a rete e Nole – felicissimo per l’incredibile partita giocata – ha scherzato proprio su questo dato: “Grazie per avermene data una”. Jannik, molto sportivamente, ha risposto: “Buona fortuna per domenica”.