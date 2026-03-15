Montepremi Wta 1000 Miami 2026: prize money, punti ranking

Il montepremi e il prize money del Wta 1000 di Miami 2026, torneo in programma sul cemento della Florida 18 al 29 marzo. Il circuito femminile prosegue a Miami il suo marzo nordamericano, in un torneo che lo scorso anno vide Jasmine Paolini protagonista con la semifinale raggiunta. In questo complicato avvio di 2026, chissà che non possa essere nuovamente il torneo in Florida a far scattare qualcosa nella numero uno azzurra. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
MONTEPREMI WTA 1000 MIAMI
PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)
SECONDO TURNO – $ 36.110 (35 punti)
TERZO TURNO – $ 61.865 (65 punti)
QUARTO TURNO – $ 105.720 (120 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (215 punti)
SEMIFINALE – $ 340.190 (390 punti)
FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)
VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)