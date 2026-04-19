Montepremi ATP 500 Monaco, quanto guadagna Cobolli ?

Flavio Cobolli si presenta in finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera senza aver perso un set in tutta la settimana, dall’altra parte della rete per il titolo sfiderà Ben Shelton, in quello che sarà il sesto scontro fra loro. L’azzurro ha conquistato l’accesso all’ultimo atto superando in semifinale Alexander Zverev per 6-3 6-3, in quella che è stata la vittoria più importante della carriera.
Per il tennista romano oltre che la possibilità di sollevare il secondo titolo di categoria 500 della stagione dopo il titolo a Acapulco, la finale mette in palio anche un assegno importante. Il vincitore del torneo riceverà 478.935 euro, il finalista invece 257.705 euro.
MONTEPREMI ATP 500 MONACO
VINCITORE – € 478.935
FINALISTI – € 257.705