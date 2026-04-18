ATP 500 Monaco 2026: Cobolli perfetto, batte Zverev e vola in finale

Prosegue il cammino di Flavio Cobolli all’ATP 500 di Monaco di Baviera 2026. L’azzurro supera in semifinale il numero 3 del mondo Alexander Zverev con un doppio 6-3 in 1 ora e 9 minuti in un match ai limiti della perfezione da parte del romano (7 ace), che in finale sfiderà il vincente della sfida tra il qualificato slovacco Molcan e l’americano Shelton.

Si tratta della prima vittoria in carriera per il romano contro il tedesco al terzo tentativo, ma soprattutto è il primo successo contro un giocatore facente parte della top 5, dopo le 3 sconfitte su 3 partite rimediate nella scorsa stagione: 2 proprio contro Zverev (Roland Garros e ATP 500 di Halle) e 1 contro Sinner (ATP 500 di Vienna).

È la seconda finale del 2026 per Flavio dopo quella raggiunta, e vinta, nell’ATP 500 di Acapulco contro lo statunitense Frances Tiafoe per 7-6 6-4. Prima del torneo tedesco, quello in Messico era stato, forse, l’unico exploit della stagione del romano, caratterizzata da diverse difficoltà come la sconfitta all’esordio all’Australian Open, il secondo turno al Masters 1000 di Indian Wells, la sconfitta al primo round al 1000 di Miami e il secondo turno al Masters 1000 di Montecarlo.

Per quanto riguarda Zverev, mai in partita contro l’azzurro, si tratta della sesta semifinale persa consecutiva: il numero 3 del mondo, infatti, non raggiunge l’ultimo atto di un torneo dallo scorso ottobre quando all’ATP 500 di Vienna, dopo aver battuto Musetti, perse subendo la rimonta di Sinner per 3-6 6-3 7-5.