ATP Awards 2025: Sinner vince il premio Fans’ Favourite per il terzo anno consecutivo

Agli ATP Awards 2025, Jannik Sinner vince il premio Fans’ Favourite. Per il numero 2 del mondo si tratta del terzo riconoscimento consecutivo in questa speciale categoria. Un premio arrivato a pochi giorni di distanza da quello conferito a Simone Bolelli e Andrea Vavassori come Fans’ Favourite nella categoria doppio. L’altoatesino aggiunge così un altro prestigioso riconoscimento alla sua collezione personale di ATP Awards: nel 2019 vinse il premio denominato ‘Newcomer of the Year’ e nel 2023 quello relativo al ‘Most Improved Player of the Year’.

SINNER RINGRAZIA… ANCHE SUI SOCIAL

Un altro enorme attestato di stima proveniente dal mondo del tennis per il primo italiano nella storia a vincere Wimbledon: “Grazie mille per avermi votato – ringrazia Sinner – Vincere ancora una volta questo premio significa il mondo per me. È stato un anno molto intenso ma voi tutti mi avete dato tanta energia e tanto amore, specialmente quando sono sceso in campo e ho giocato davanti a voi. Questa è la sensazione più bella che un tennista possa provare, dunque grazie ancora. Mi preparerò al meglio possibile per essere pronto per il prossimo anno, ci vedremo presto“.