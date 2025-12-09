ATP Awards 2025: Bolelli e Vavassori vincono il premio Fans’ Favourite

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto per il secondo anno consecutivo il premio Fans’ Favourite. Un riconoscimento che dimostra come i due azzurri siano la coppia di doppio più amata dai tifosi nel circuito ATP. “Vorrei ringraziare tutti. Spero che vi divertiate a seguirci in doppio durante l’anno. Siamo molto carichi per la nuova stagione, abbiamo già iniziato a lavorarci” ha dichiarato Bolelli. Vavassori ha invece sottolineato il supporto ricevuto alle Nitto ATP Finals: “Grazie mille per aver votato per noi. Abbiamo avuto una grande stagione e il vostro supporto a Torino è stato incredibile. Ci vediamo presto in Australia, e forza“.