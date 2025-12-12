Nadal ambasciatore alle Next Gen ATP Finals 2025

Rafael Nadal sarà presente a Gedda in occasione delle Next Gen ATP Finals che si giocheranno dal 17 al 21 dicembre 2025. Il ventidue volte campione Slam, come annunciato dal sito ufficiale ATP, parteciperà a diversi eventi che si svolgeranno durante il torneo e avrà il compito di ispirare le nuove generazioni. Pronti a darsi battaglia in Arabia Saudita per il titolo di miglior giovane della stagione Nishesh Basavareddy, Alexander Blockx, Nicolai Budkov Kjaer, Justin Engel (subentrato all’infortunato Jakub Mensik) Rafael Jodar, Martin Landaluce, Dino Prizmic e il finalista della scorsa edizione Learner Tien, che fu sconfitto da Joao Fonseca.

ORGOGLIO E ISPIRAZIONE

“Non vedo l’ora di tornare a Gedda per le Next Gen ATP Finals – afferma Nadal in un comunicato stampa – In Arabia Saudita mi hanno sempre accolto calorosamente e sento sempre una grande energia a favore del tennis. Il mio obiettivo è quello di aiutare e ispirare le nuove generazioni sia in Arabia Saudita che in tutto il mondo.

Un elemento chiave per me è lavorare insieme alla Federazione tennistica saudita per sviluppare il grande potenziale tennistico in un posto dove sono già stati fatti enormi progressi. La ragione che mi ha spinto a tornare è sia per vedere lo sviluppo a tutti i livelli sia per dare il mio contributo. Sono veramente orgoglioso di poter aiutare i ragazzi più giovani a impugnare una racchetta, competere o semplicemente scoprire qualcosa di nuovo che possano amare“.