Berrettini e Vasamì insieme a Dubai: allenamento speciale per il classe 2007 (FOTO)

Prosegue a Dubai la preparazione invernale di Jacopo Vasamì. Dopo aver condiviso il campo nei giorni scorsi con Paula Badosa, per il classe 2007 romano è arrivato oggi un allenamento ancora più significativo: sessione insieme a Matteo Berrettini.

I due non sono nuovi a lavorare insieme: Jacopo e Matteo si erano già allenati nei primi giorni di Coppa Davis, in preparazione alla sfida dell’Italia contro l’Austria, quando Vasamì fece da sparring al team azzurro.

Un’altra occasione importante per il giovane azzurro, che continua a collezionare esperienze e piccoli tasselli fondamentali nel suo percorso di crescita.

Per Matteo Berrettini, invece, quello di Dubai segna l’inizio ufficiale della preparazione invernale. Dopo un periodo di off-season, il tennista romano è volato negli Emirati insieme a tutto il suo team per mettere le basi in vista della stagione 2026.