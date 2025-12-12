AtpNews

Nadal si opera alla mano e scherza: “Non potrò giocare l’Australian Open” (FOTO)

Rafael Nadal - Foto Ray Giubilo
Rafael Nadal - Foto Ray Giubilo

In attesa di volare in Arabia Saudita in qualità di ambasciatore per le Next Gen ATP Finals 2025, Rafael Nadal comunica sul proprio profilo Instagram di essersi sottoposto a un’operazione chirurgica alla mano destra. L’intervento non ha per nulla tolto il senso dell’umorismo al ventidue volte campione Slam; è infatti lo stesso maiorchino a scherzare così sull’accaduto: “Sembra proprio che non riuscirò a giocare il prossimo Australian Open (emoji che ride, ndr). Mi sono dovuto sottoporre a un’operazione chirurgica alla mano per un problema con cui ho avuto a che fare per molto tempo. Spero presto di riuscire a star meglio“.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Rafa Nadal (@rafaelnadal)

