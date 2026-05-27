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Roland Garros 2026: Ruud non sbaglia, Medjedovic ko in tre set

By Tommaso de Laurentiis
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Casper Ruud agli Internazionali d'Italia 2026
Casper Ruud - Foto FITP

Casper Ruud avanza al terzo turno del Roland Garros 2026. Il norvegese – dopo aver superato i crampi e i problemi di pressione all’esordio con Safiullin – gioca un match concreto e liquida in tre set il serbo Hamad Medjedovic. 6-3 6-2 6-4 il punteggio in favore della testa di serie numero 15, che si giocherà un posto negli ottavi di finale con lo statunitense Tommy Paul.

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