Montepremi Wta Charleston, Bogotà 2026: soldi, punti, prize money

I montepremi e i prize money, con i punti per il ranking, del WTA 500 di Charleston 2026 e del WTA 250 di Bogotà 2026. Ultima settimana oltreoceano per il circuito femminile, che però si sposta sulla terra dopo tre mesi di campi veloci. L’evento più ricco l’ormai tradizionale torneo di americano di Charleston sulla terra verde. Condizioni completamente diverse nella capitale colombiana, dove si gioca in altura. Il prize money complessivo del WTA 500 di Charleston corrisponde a $1,206,446; al WTA di Bogotà cifre più basse, con un prize money totale di $283,347.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
MONTEPREMI E PUNTI WTA 500 CHARLESTON 2026
PRIMO TURNO – $ 13.830 (1 punto)
SECONDO TURNO – $ 17.230 (32 punti)
TERZO TURNO – $ 27.870 (60 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 55.200 (108 punti)
SEMIFINALE – $ 110.370 (195 punti)
FINALISTA – $ 218.225 (325 punti)
VINCITRICE – $ 354.435 (500 punti)
MONTEPREMI E PUNTI WTA 250 BOGOTA 2026
PRIMO TURNO –$ 3.065 (1 punto)
OTTAVI DI FINALE – $ 4.285 (30 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 7.025 (54 punti)
SEMIFINALE – $ 12.331 (98 punti)
FINALE – $ 22.125 (163 punti)
VINCITRICE – € 37.390 (250 punti)