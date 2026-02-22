Montepremi e Punti

Montepremi Atp Santiago 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Santiago, in programma dal 23 febbraio al 1 marzo. In attesa di rivederla in primavera con i quasi due mesi che ci porteranno al Roland Garros, la terra rossa del Cile chiude la breve stadione sudamericana sui campi lenti. Concorrenza leggermente inferiore rispetto ai due eventi di Buenos Aires e Rio, e quindi occasione anche per fare punti importanti a ridosso dei due 1000 nordamericani. Per il vincitore 250 punti valevoli per il ranking maschile.

MONTEPREMI ATP 250 SANTIAGO 2026

PRIMO TURNO – $ 7.510 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 12.835 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 21.155 (50 punti)

SEMIFINALE – $ 36.520 (100 punti)

FINALE – $ 62.115 (150 punti)

VINCITORE – $ 106.460 (250 punti)

