Montepremi Atp Dubai 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 500 di Dubai 2026, in programma dal 23 al 28 febbraio. Quello che era il torneo più importante del mese di febbraio, negli ultimi è sceso un po’ di livello con lo spostamento in calendario dell’altro Atp 500 di Doha che si gioca la settimana antecedente. I top players del circuito sono già con la testa in Nord America in vista degli appuntamenti di marzo, ma negli Emirati restano in palio per il vincitore 500 punti decisamente importanti.

MONTEPREMI ATP 500 DUBAI 2026

PRIMO TURNO – $ 25.825 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 48.420 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 90.710 (100 punti)

SEMIFINALE – $ 177.155 (200 punti)

FINALE – $ 333.160 (350 punti)

VINCITORE – $ 619.160 (500 punti)

