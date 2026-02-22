ATP 500 Rio de Janeiro 2026: programma, orari e ordine di gioco di domenica 22 febbraio

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di domenica 22 febbraio del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. Stravolto il programma dopo la pioggia della scorsa notte che non ha permesso la conclusione della prima semifinale, con Vit Kopriva avanti 5-4 nel primo set contro Tomas Martin Etcheverry, e lo svolgimento della seconda. Si disputeranno entrambe nella giornata odierna, con l’atto conclusivo previsto in prima serata italiana.
Il programma di domenica 22 febbraio
Quadra Guga Kuerten
A partire dalle ore 15:00 (8) Etcheverry vs Kopriva
A partire dalle ore 21:30 (8) Etcheverry o Kopriva vs Tabilo oBuse
Quadra 1
A partire dalle ore 15:00 Tabilo vs Buse