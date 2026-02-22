NewsWta

WTA 500 Merida 2026: programma, orari e ordine di gioco di domenica 22 febbraio

Francesco Petrucci
By Francesco Petrucci
1 Min Read
Martina Trevisan - Foto Ray Giubilo
Martina Trevisan - Foto Ray Giubilo

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di domenica 22 febbraio del torneo WTA 500 di Merida. Martina Trevisan e Miriana Tona proveranno ad accedere al main draw con un ultimo match ancora da affrontare: la prima se la vedrà con Shuai Zhang, per la seconda, invece, ci sarà Victoria Jimenez Kasintseva.

Il programma di domenica 22 febbraio

 Estadio

A partire dalle ore 18:00 (1) Zhang vs (WC) Trevisan

A seguire (5) Lepchenko vs (8) Avanesyan

Cancha 1

A partire dalle ore 18:00 (6) Timofeeva vs (7) Carle

A seguire Watson vs Karatancheva

 Cancha 2

A partire dalle ore 18:00 (4) Hon vs (12) Brace

A seguire (3) Jimenez Kasintseva vs Tona

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS