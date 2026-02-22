WTA 500 Merida 2026: programma, orari e ordine di gioco di domenica 22 febbraio

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di domenica 22 febbraio del torneo WTA 500 di Merida. Martina Trevisan e Miriana Tona proveranno ad accedere al main draw con un ultimo match ancora da affrontare: la prima se la vedrà con Shuai Zhang, per la seconda, invece, ci sarà Victoria Jimenez Kasintseva.
Il programma di domenica 22 febbraio
Estadio
A partire dalle ore 18:00 (1) Zhang vs (WC) Trevisan
A seguire (5) Lepchenko vs (8) Avanesyan
Cancha 1
A partire dalle ore 18:00 (6) Timofeeva vs (7) Carle
A seguire Watson vs Karatancheva
Cancha 2
A partire dalle ore 18:00 (4) Hon vs (12) Brace
A seguire (3) Jimenez Kasintseva vs Tona