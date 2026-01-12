ATP 250 Adelaide 2026: Vavassori supera Tirante, e vola nel main draw

Andrea Vavassori torna a qualificarsi per il main draw di un torneo ATP a quasi un anno di distanza dall’ultima volta. Decisiva la vittoria al secondo turno di qualificazioni dell’ATP 250 di Adelaide contro Thiago Augustin Tirante. ‘Wave’ ha sconfitto l’argentino in 1 ora e 23 minuti con il punteggio di 6-2 6-3. Per il doppista azzurro, l’ultima qualificazione al tabellone principale di un torneo in singolare risaliva a febbraio 2025, quando si spinse fino agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Rotterdam. In quell’occasione fu eliminato da Carlos Alcaraz.

La partita

Il primo set è rimasto in equilibrio fino al sesto gioco, quando il piemontese ha vinto il game in risposta portandosi avanti 4-2. Da quel momento Vavassori ha vinto altri due giochi consecutivi, uno al servizio e uno in risposta, aggiudicandosi il primo set. Il secondo set è iniziato in discesa per l’italiano che ha salvato una palla break nel primo gioco, per poi strappare immediatamente il servizio all’argentino e portarsi sul 3-0. Andrea ha amministrato il vantaggio senza concedere a Tirante occasioni per rientrare. Ha chiuso il secondo set 6-3.