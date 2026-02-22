Tabellone principale ATP 500 Acapulco 2026: Cobolli e Bellucci al via

Sorteggiato il tabellone dell’ATP 500 di Acapulco 2026. Sono due le presenze azzurre che partiranno nel 500 messicano; Flavio Cobolli che se la vedrà con la wild card locale Pacheco Mendez, per Mattia Bellucci turno più difficile contro, il finalista del”ATP 250 di Deleay Beach, Sebastian Korda. Guidano il seeding Zverev opposto a Moutet, e ‘Demon‘ de Minaur che aspetterà un qualificato. Presente anche Grigor Dimitrov sotto la guida Nalbandian, il bulgaro esordirà contro Atmane.
TABELLONE COMPLETO
Parte alta
(1) Zverev vs Moutet
Schoolkate vs Kecmanovic
Atmane vs Dimitrov
(WC) Jodar vs (7) Norrie
(3) Ruud vs (Q)
Mannarino vs Spizzirri
Duckwort vs Svrcina
(WC) Pacheco Mendez vs (5) Cobollli
Parte bassa
(8) Tiafoe vs Borges
Walton vs Kovacevic
Korda vs Bellucci
Altmaier vs (4) Davidovich Fokina
(6) Vacherot vs (Q)
Dzumhur vs (WC) Monfils
Nakashima vs (Q)
(Q) vs De Minaur