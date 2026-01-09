ESCLUSIVA – Australian Open 2026: Tyra Grant entra all’ultimo, ma non giocherà le qualificazioni

Tyra Grant non giocherà le qualificazioni dell’Australian Open 2026. La giovane azzurra è entrata all’ultimo nel tabellone cadetto del primo Slam stagionale, ma insieme al suo team ha deciso che non partirà alla volta di Melbourne. Nel finale della scorsa stagione aveva provato a garantirsi la partecipazione al Major, ma era rimasta fuori di poco e così non era partita preventivamente nella speranza di giocare. Una volta entrata nella giornata di venerdì 9 gennaio avrebbe potuto forzare una partenza last minute, ma invece è maturata la scelta di rimanere in Italia optando per una preparazione allungata, per giocare con più calma i primi tornei della stagione, considerando anche il numero limitato di eventi che può disputare fino al compimento del diciottesimo anno d’età (12 marzo). Saranno dunque sei le azzurre nelle qualificazioni dell’Australian Open: Lucia Bronzetti, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Silvia Ambrosio, Camilla Rosatello e Jessica Pieri.