Tennis Calendario ATP 2027: le date di tutti i tornei e le entry list

Il calendario del tennis maschile ATP 2027 completo e aggiornato settimana per settimana: tutte le date dei tornei in programma con le relative entry list. La ATP ha annunciato il calendario del 2027, formato da 59 tornei, in aggiunta ai quattro Slam. Si parte il 1° gennaio con la United Cup. Gli Internazionali d’Italia invece in programma dal 5 al 16 maggio, mentre le ATP Finals di Torino inizieranno il 14 novembre e termineranno il 22.
CALENDARIO ATP 2027
GENNAIO
4-10 gennaio
-United Cup inizia il 01/01 (Hard)
-ATP 250 Brisbane (Hard)
-ATP 250 Hong Kong (Hard)
11-16 gennaio
-ATP 250 Adelaide (Hard)
-ATP 250 Auckland (Hard)
17 – 31 gennaio
-Australian Open (Hard)
FEBBRAIO
1-7 febbraio
-ATP 250 Montpellier (Indoor Hard)
-Primo Turno Qualificazioni Coppa Davis
8-14 febbraio
-ATP 250 Buenos Aires (Terra Rossa)
-ATP 500 Dallas (Indoor Hard)
-ATP 500 Rotterdam (Indoor Hard)
15-21 febbraio
-ATP 250 Delray Beach (Hard)
-ATP 500 Doha termina il 20/02 (Hard)
-ATP 500 Rio de Janeiro (Terra Rossa)
22 febbraio – 28 febbraio
-ATP 500 Acapulco termina il 27/02 (Hard)
-ATP 500 Dubai termina il 27/02 (Hard)
-ATP 250 Santiago (Terra Rossa)
MARZO
3-13 marzo
-ATP Masters 1000 Indian Wells (Hard)
17-28 marzo
-ATP Masters 1000 Miami (Hard)
29 marzo-4 aprile
-ATP 250 Bucharest (Terra Rossa)
-ATP 250 Houston (Terra Rossa)
-ATP 250 Marrakech (Terra Rossa)
APRILE
4-11 aprile
-ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Terra Rossa)
12-18 aprile
-ATP 500 Barcellona (Terra Rossa)
-ATP 500 Monaco di Baviera (Terra Rossa)
21 Aprile-2 Maggio
-ATP Masters 1000 Madrid (Terra Rossa)
MAGGIO
5-16 Maggio
-ATP Masters 1000 Roma (Terra Rossa)
16-22 Maggio
-ATP 500 Amburgo (Terra Rossa)
-ATP 250 Ginevra (Terra Rossa)
23 Maggio-6 Giugno
-Roland Garros (Terra Rossa)
GIUGNO
7-13 Giugno
-ATP 250 Hertogenbosch (Erba)
-ATP 250 Stoccarda (Erba)
14-20 Giugno
-ATP 500 Halle (Erba)
-ATP 500 Londra Queens (Erba)
20-26 Giugno
-ATP 250 Maiorca (Erba)
-ATP 250 Eastbourne inizia il 21/06 (Erba)
28 Giugno-11 Luglio
-Wimbledon (Erba)
LUGLIO
12-18 Luglio
-ATP 250 Bastad (Terra Rossa)
-ATP 250 Gstaad (Terra Rossa)
-ATP 250 Umag (Terra Rossa)
19-25 Luglio
-ATP 250 Kitzbuhel termina il 24/07 (Terra Rossa)
-ATP 250 Estoril (Terra Rossa)
26 Luglio-1 Agosto
-ATP 250 Los Cabos termina il 31/07 (Hard)
-ATP 500 Washington (Hard)
AGOSTO
1-12 Agosto
-ATP Masters 1000 Montreal (Hard)
12-23 Agosto
-ATP Masters 1000 Cincinnati (Hard)
22-28 Agosto
-ATP 250 Winston-Salem (Hard)
SETTEMBRE
29 Agosto-12 Settembre
-Us Open (Hard)
Data da annunciare
-Secondo Turno Coppa Davis
22-28 Settembre
-ATP 250 Chengdu (Hard)
-ATP 250 Hangzhou (Hard)
-Laver Cup (dal 24/09 al 26/09)
OTTOBRE
29 Settembre-5 Ottobre
-ATP 500 Pechino (Hard)
-ATP 500 Tokyo (Hard)
6-17 Ottobre
-ATP Masters 1000 Shanghai (Hard)
18-24 Ottobre
-ATP 250 Almaty (Indoor Hard)
-ATP 250 Stoccolma (Indoor Hard)
-ATP 250 Lione (Indoor Hard)
25 Ottobre-31 Novembre
-ATP 500 Basilea (Indoor Hard)
-ATP 500 Vienna (Indoor Hard)
NOVEMBRE
1-7 novembre
-ATP Masters 1000 Parigi (Indoor Hard)
7-13 novembre
-ATP 250 Bruxelles (Indoor Hard)
-ATP 250 sede da annunciare
14-21 novembre
-Nitto ATP Finals (Indoor Hard)
Data da annunciare
-Finals Coppa Davis (Indoor Hard)
DICEMBRE
Data e sede da annunciare
-Next Gen ATP Finals (Indoor Hard)