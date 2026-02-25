Challenger Pune 2026: Cinà avanza ai quarti

Federico Cinà vince ancora al Challenger 75 di Pune 2026. Il 2007 elimina in un’ora e 4 minuti il giapponese Yuta Shimizu (n. 369 ATP) con un agile 6-1 6-4. Ai quarti di finale affronterà il britannico Alastair Gray (n. 390 ATP) reduce, al contrario, da una maratona di quasi tre ore nel suo ottavo di finale. Tra i due non ci sono precedenti.

La partita

Nel primo gioco dell’incontro Cinà concede una palla break (sarà l’unica del match), ma tiene il servizio. L’equilibrio dura poco: sull’1-1 il siciliano infila due break e cinque game consecutivi, chiudendo il parziale in meno di mezz’ora con il punteggio di 6-1. Il secondo set, invece, è molto più equilibrato. Nessuno dei due riesce ad ottenere palla break fino al settimo gioco, quando Cinà va avanti 0-40 e al secondo tentativo strappa il servizio di Shimizu. Il vantaggio è minimo, ma sufficiente per chiudere set e match sul 6-4: sarà quindi Cinà a giocarsi l’accesso alle semifinali di Pune.