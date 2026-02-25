ATP 500 Acapulco 2026: esordio vincente per Cobolli, Pacheco Mendez ko in due tie-break

Buona la prima per Flavio Cobolli all’ATP 500 di Acapulco 2026. La testa di serie numero 5 del torneo batte non senza difficoltà la wild card messicana Rodrigo Pacheco Mendez con il punteggio di 7-6(3) 7-6(3) in quasi 2 ore di gioco. Vittoria importante per il romano che, dopo un inizio di stagione sottotono, prosegue il buon percorso fatto nel 250 di Delray Beach in cui si è arreso in semifinale con Sebastian Korda in due set. Esordio vincente anche nel doppio per il numero 20 del mondo in coppia con Grigor Dimitrov: sconfitti al super tie-break le teste di serie numero 4 Johnson e Zielinski. Agli ottavi di finale Cobolli affronterà il ceco Dalibor Svrcina, numero 123 del ranking.

LA PARTITA

Nel primo set la partita è fin da subito accesa. Nel secondo game il messicano strappa il servizio all’avversario, ma Cobolli reagisce e piazza il controbreak immediato. Sul 2-2 è l’azzurro a rompere l’equilibrio questa volta, ma la risposta di Pacheco Mendez non si fa attendere: controbreak e parità ristabilita sul 3-3. Da questo momento i due giocatori non riescono a conquistarsi ulteriori palle break e il set si conclude al tie-break, in cui il n.20 del mondo riesce a prevalere 7 punti a 3.

Nel terzo game del secondo parziale Flavio è costretto ad annullare due chance di break dopo 4 parità. Nel sesto gioco tocca al n.218 del mondo difendersi dall’assalto dell’avversario: 3 palle break annullate e parità sul 3-3. Come nel primo set, il beniamino di casa strappa il servizio, ma la testa di serie numero 5 risponde presente mettendo a segno il controbreak a 0. Ancora una volta decisivo il tie-break, in cui l’azzurro vince 7-3 e archivia la pratica Pacheco Mendez con il punteggio di 7-6(3) 7-6(3).

Vince anche Bellucci

Accede agli ottavi di finale del torneo messicano anche Mattia Bellucci, uscito indenne dalla sfida con il lucky loser australiano Rinky Hijikata con il punteggio di 7-6(5) 6-3 in 2 ore e 4 minuti. Nel prossimo turno il n.110 del ranking affronterà la testa di serie numero 4 Alejandro Davidovich Fokina.