ATP 250 Adelaide 2026, Davidovich Fokina e Paul in semifinale: sfideranno Humbert e Machac

Alejandro Davidovich Fokina rispetta i favori del pronostico e sconfigge Valentin Vacherot con il punteggio di 7-6 6-2 in un’ora e trentadue minuti, conquistando così la semifinale dell’ATP 250 di Adelaide 2026. Al prossimo turno sfiderà Ugo Humbert che, in meno di un’ora, si è sbarazzato del qualificato Alexander Shevchenko.

LA PARTITA

Nel primo set regna sovrano l’equilibrio tra i due giocatori che arrivano sul punteggio di 6-6 senza concedere nemmeno una palla break all’avversario e servendo in modo perfetto. Il tie–break comincia con un ace del monegasco, ma lo spagnolo risponde portandosi in vantaggio 2-1 dopo uno scambio molto intenso. Vacherot mette a segno altri due ace, ma al cambio di campo sul punteggio di 3-3, la testa di serie numero 1 del torneo vince due punti consecutivi con l’aiuto del nastro. Sul 5-4, lo spagnolo accelera e al primo set point chiude il tie-break per 7-4, con il campione in carica del Masters 1000 di Shangai visibilmente nervoso dopo i due punti persi in modo beffardo in precedenza.

Nel secondo parziale il match cambia completamente faccia. Fokina, sulle ali dell’entusiasmo, parte subito forte. Nel secondo game, la testa di serie numero 5 è costretta a difendersi ai vantaggi, concedendo la prima palla break della partita al numero 15 del ranking, annullata prontamente con il solito ace da parte del monegasco. Alla seconda chance di break, però, Vacherot è costretto ad arrendersi e lo spagnolo, dopo aver mantenuto il servizio, si porta sul 3-0. Nel quarto gioco arriva il secondo break consecutivo che di fatto chiude la partita. Il numero 32 al mondo prova a rimontare, breakkando l’avversario e portandosi sul punteggio 4-2 in favore dello spagnolo che però non lascia scampo al monegasco e chiude i conti nell’ottavo gioco, ottenendo il terzo break dell’incontro.

Paul domina Vukic e vola in semifinale

Tommy Paul supera il qualificato Aleksandar Vukic e vola in semifinale grazie ad una prestazione straripante che gli ha permesso di vincere per 6-3 6-2 in poco più di un’ora. Al prossimo turno, per un posto in finale, affronterà Tomas Machac che nel primo match di giornata ha battuto Jaume Munar con un doppio 6-4.

LA PARTITA

Al numero 21 del mondo basta un break, arrivato nell’ottavo gioco, per portarsi a casa il primo parziale giocato alla perfezione, senza concedere palle break all’avversario. Nel game per chiudere il set, Paul si prende qualche rischio ed è costretto ad andare ai vantaggi. Lo statunitense, però, non si disunisce e al nono gioco si porta in vantaggio nell’incontro.

Nel secondo set, la testa di serie numero 2 del torneo parte subito forte e vince 3 game consecutivi, strappando il servizio al giocatore australiano nel primo e nel terzo gioco. Vukic prova a rimettersi in partita, controbreakka nel quarto game e mantiene il servizio nel quinto. Da qui non c’è partita: Paul vince altri 3 game consecutivi, prima breakkando a 0 l’avversario, poi archiviando la pratica nell’ottavo gioco.

In semifinale anche Machac e Humbert

Gli altri due semifinalisti del 250 australiano sono Tomas Machac e Ugo Humbert. La testa di serie numero 5 sconfigge Munar in due set in un’ora e trenta minuti. Nel primo set il giocatore ceco domina: breakka a 0 l’avversario nel terzo game e nei suoi turni di servizio non concede alcuna chance di break a Munar, chiudendo il parziale al decimo gioco.

Il secondo set si rivela molto più equilibrato del primo, con lo spagnolo che riesce a giocare il suo miglior tennis. Sul punteggio di 4-3 per il nativo di Maiorca, Machac annulla 4 palle break all’avversario, mantiene il servizio e al game successivo rompe l’equilibrio, strappando la battuta al numero 38 del ranking. Nel decimo gioco il ceco, dopo una parità, chiude la partita e si guadagna un posto in semifinale contro Tommy Paul.

Nel restante quarto di finale, Humbert batte il qualificato Alexander Shevchenko in un match senza storia con il punteggio di 6-0 6-3 in neppure un’ora di gioco. Il primo parziale non dura nemmeno venti minuti, con il francese che si dimostra superiore al kazako sotto ogni aspetto. Nel secondo set, è decisivo il break nel secondo game da parte del numero 36 al mondo che, seppur costretto ad annullare tre palle break, chiude la partita nel nono gioco con una prova dominante.