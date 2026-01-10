“Carlos, sei single?”: simpatico siparietto a Seoul durante Sinner-Alcaraz (VIDEO)

Sorrisi, risate e interazioni con il pubblico hanno caratterizzato l’esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Seoul, in Corea del Sud. Il momento più iconico è stato il bambino che ha preso la racchetta di Sinner e ha giocato un punto al suo posto, tuttavia i siparietti sono stati molteplici.

Come spesso accade durante le esibizioni, uno spettatore ha gridato dagli spalti una frase ad Alcaraz. “Carlos, sei single?” gli ha chiesto. Lo spagnolo ha sorriso e ha risposto indicando Sinner, come a voler dire di lasciar loro proseguire il match e magari rispondere alla domanda in un secondo momento. Come si evince dal video che circola in rete, ha apprezzato anche il pubblico coreano, scoppiato a ridere di fronte all’inusuale richiesta del fan.