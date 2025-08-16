Montepremi qualificazioni Us Open 2025: soldi turno per turno, prize money totale

Il montepremi e il prize money turno per turno, con i punti per il ranking, delle qualificazioni per gli US Open 2025. Saranno ben undici in totale tra uomini e donne i nostri portacolori che andranno a caccia dell’accesso ai tabelloni principali di Flushing Meadows. Cinà, Gigante, Mastrelli, Napolitano, Passaro, Pellegrino, Travaglia e Zeppieri; Brancaccio, Pedone, Stefanini e Trevisan. Il prize money complessivo dell’evento newyorkese continua a salire anno dopo anno e già nei tre turni del draw cadetto gli assegni sono di un certo valore. Il primo turno, quindi con sconfitta all’esordio delle qualificazioni, offre ai giocatori più 23mila euro totali. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro, pari sia a livello ATP che WTA.
ENTRY LIST QUALIFICAZIONI M/F US OPEN
MONTEPREMI E PUNTI QUALIFICAZIONI US OPEN 2025
PRIMO TURNO – € 23.491 (0 punti ATP; 2 punti WTA)
SECONDO TURNO – € 35.707 (8 punti ATP; 20 punti WTA)
TERZO TURNO – € 48.863 (16 punti ATP; 30 punti WTA)
QUALIFICAZIONE AL MAIN DRAW – € 93.967 (30 punti ATP+10; 40 punti WTA+10)
Leggi anche:
-
Montepremi Atp Masters 1000 Cincinnati 2025 con Sinner: prize money, punti per il ranking Atp
-
Montepremi Wta 1000 Cincinnati 2025 con Paolini: prize money, punti per il ranking
-
Montepremi Atp Washington 2025: prize money, punti per il ranking
-
Qualificazioni Us Open 2025: date, programma, sorteggio tabelloni, italiani al via
-
Montepremi Atp Winston-Salem 2025: soldi, punti e prize money totale
-
Montepremi Wta 1000 Montreal 2025 con Paolini: prize money, punti per il ranking
-
Montepremi Masters 1000 Toronto 2025: prize money, punti per il ranking Atp
-
Montepremi Atp Umago 2025 con Darderi: soldi e prize money, punti per il ranking