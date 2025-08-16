Montepremi qualificazioni Us Open 2025: soldi turno per turno, prize money totale

Il montepremi e il prize money turno per turno, con i punti per il ranking, delle qualificazioni per gli US Open 2025. Saranno ben undici in totale tra uomini e donne i nostri portacolori che andranno a caccia dell’accesso ai tabelloni principali di Flushing Meadows. Cinà, Gigante, Mastrelli, Napolitano, Passaro, Pellegrino, Travaglia e Zeppieri; Brancaccio, Pedone, Stefanini e Trevisan. Il prize money complessivo dell’evento newyorkese continua a salire anno dopo anno e già nei tre turni del draw cadetto gli assegni sono di un certo valore. Il primo turno, quindi con sconfitta all’esordio delle qualificazioni, offre ai giocatori più 23mila euro totali. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro, pari sia a livello ATP che WTA.

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI

ENTRY LIST QUALIFICAZIONI M/F US OPEN

MONTEPREMI E PUNTI QUALIFICAZIONI US OPEN 2025

PRIMO TURNO – € 23.491 (0 punti ATP; 2 punti WTA)

SECONDO TURNO – € 35.707 (8 punti ATP; 20 punti WTA)

TERZO TURNO – € 48.863 (16 punti ATP; 30 punti WTA)

QUALIFICAZIONE AL MAIN DRAW – € 93.967 (30 punti ATP+10; 40 punti WTA+10)

