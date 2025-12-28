Battaglia dei Sessi 2025: Kyrgios supera in due set Sabalenka a Dubai

È durata poco più di un’ora e un quarto la Battaglia dei Sessi 2025 e, come ampiamente prevedibile, a uscirne vittorioso è stato Nick Kyrgios. 6-3 6-3 il punteggio in favore dell’australiano, che ha regalato spettacolo insieme ad Aryna Sabalenka ma non appena ha deciso di alzare il livello non ha più concesso scampo all’avversaria.

La partita

Il primo set è stato caratterizzato da grande equilibrio in avvio. Poi Kyrgios ha inanellato un parziale di 11 punti consecutivi e ha chiuso in scioltezza. Nella seconda frazione è stata invece la bielorussa a partire meglio, portandosi avanti di un break. Kyrgios tuttavia è salito in cattedra e ha firmato la rimonta, scrivendo la parola fine all’incontro.

Ovviamente il clou dell’evento non è stato il match di tennis in sé, bensì lo spettacolo che hanno regalato Sabalenka e Kyrgios nei momenti di “non gioco”. Sabalenka ad esempio è stata protagonista di un involontario siparietto simpatico: dopo il primo game era infatti pronta a cambiare campo, salvo poi rendersi conto che non era previsto poiché le due meta del terreno di gioco erano differenti – quella di Aryna è più piccola del 9% “per riflettere le differenze medie nella velocità di movimento tra uomini e donne”.

La bielorussa ha poi improvvisato un balletto dopo aver vinto un punto grazie a un doppio nastro, mentre quando ha chiamato un time out si è scatenata sulle note della Macarena. Non è stato da meno Kyrgios, il quale ha regalato spettacolo a suon di servizi da sotto ed espressioni esilaranti in occasioni di qualche vincente dell’avversaria.

Le parole di Sabalenka

“Mi sono sentita benissimo. Ho combattuto alla grande e lui era in difficoltà. Ho espresso un ottimo livello: sono andata a rete, ho fatto ottime palle corte e ho servito benissimo. Mi sono divertita. La prossima volta che lo affronterò, conoscerò già i suoi punti di forza e i suoi punti deboli e sarà sicuramente uno spettacolo migliore.

Adoro le sfide e mi piacerebbe molto affrontare Nick un’altra volta. Giocare contro un uomo è diverso, ma ha fatto bene alla mia forma fisica. Mi prenderò qualche giorno di riposo e spero di continuare a regalare gioia a chi mi guarda durante la stagione“.

Le parole di Kyrgios

“È stato un incontro davvero duro. Aryna è una giocatrice formidabile e una grande campionessa. Ha vinto più volte a livello Slam e non sapevo cosa aspettarmi. Mi ha strappato il servizio diverse volte e mi ha messo pressione, quindi ho dovuto stare attento. Mi piacerebbe molto affrontarla di nuovo per mostrare il suo talento e vedere cosa ho in serbo. Non mi definirei un campione stasera. Vederci qui è davvero uno spettacolo e un passo avanti nel gioco del tennis“.