Alcaraz al box Ferrari durante i test in Bahrain

Visita speciale durante la giornata di giovedì 12 febbraio nel box della Scuderia Ferrari, impegnata nei test pre-stagionali sul circuito di Sakhir (Bahrain). Gli uomini in rosso, infatti, hanno accolto nel garage il numero uno al mondo e fresco vincitore dell’Australian Open 2026, Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo è apparso sorridente in alcuni scatti con i piloti del Cavallino, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Chissà che la visita di Alcaraz non sia di buon auspicio per la Ferrari. Il murciano non si è limitato al box di Maranello: immancabile un passaggio in Williams e in Aston Martin per un saluto ai connazionali Carlos Sainz Jr. e Fernando Alonso. Infine, Alcaraz è passato anche dal garage dei campioni del mondo della McLaren, qui ha avuto come guida nientemeno che il Team Principal Andrea Stella. Simpatico il siparietto tra i due con Stella che ha spiegato ad Alcaraz cosa stesse facendo la macchina in pista e gli ha domandato se conoscesse di persona il campione del mondo Lando Norris.