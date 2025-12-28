Mirra Andreeva: “Voglio lasciare il segno, vincere uno Slam sarebbe fantastico”

Mirra Andreeva ha mostrato tutta la sua ambizione in una recente intervista per Story 10 durante la quale ha ammesso di voler ottenere grandi risultati, tra cui essere una giocatrice di cui ci si ricorderà in futuro. La russa si è affacciata nel mondo del tennis che conta a soli 15 anni alzando progressivamente il suo livello fino a un vero e proprio exploit nel corso del 2025.

Nella stagione 2025, infatti, ha conquistato i primi due titoli WTA 1000 della sua carriera (Dubai ed Indian Wells), ha raggiunto i quarti di finale al Rolland Garros e a Wimbledon e si è spinta fino alla quinta posizione nel ranking. La tennista siberiana ha giocato molto bene anche in doppio: in coppia con Diana Snajder, dopo l’argento olimpico, ha vinto due titoli: WTA 250 di Brisbane e WTA 1000 di Miami.

A pochi giorni dall’inizio delle competizioni Andreeva ha detto: “Vorrei vincere qualche Slam, sarebbe fantastico”. I suoi obbiettivi però sono anche personali, oltre che sportivi: “Onestamente vorrei restare me stessa e diventare una giocatrice di cui ci si ricorderà per essere stata curiosa e aver fatto ciò che mi piaceva in campo. Voglio essere interessante da guardare”. Ha citato anche il suo idolo Nadal: “Vorrei restare sempre umile, come ha detto Rafa”. Poi l’ambiziosa conclusione: “Voglio lasciare il segno, spero di riuscirci”.