ATP 250 Brisbane 2026: Medvedev domina Tiafoe, ko Lehecka

Prosegue l’ATP 250 di Brisbane 2026. Dopo l’esordio convincente con l’innocuo Fucsovics, Danil Medvedev conferma le ottime premesse del primo turno e domina Frances Tiafoe in due set. In un match sulla carta insidioso, la prima forza del seeding lascia soli cinque game allo statunitense numero 30 del mondo. 6-3 6-2, in un’ora e 1 minuti di gioco, il punteggio in favore del russo, che chiude con il 91% di punti vinti sulla prima di servizio e senza palle break concesse al 27enne di Hyattsville. Ai quarti Medvedev incontrerà Kamil Majchrzak, uscito indenne in tre tie-break, 6-7(2) 7-6(7) 7-6(8), da due ore e mezza di lotta con Reilly Opelka. Bene anche Alex Michelsen, che rifila un netto 6-4 6-2 a un Learner Tien non al 100% e reduce da una preparazione ridotta a causa della partecipazione alle Next Gen Finals. Terza vittoria consecutiva nel derby a stelle e strisce con Tien (ATP 250 Houston 2025, Masters 1000 Toronto 2025) per Michelsen, che ai quarti se la vedrà con Sebastian Korda. Lo statunitense approfitta del ritiro nel corso del secondo set del campione in carica Jiri Lehecka. Il ceco si ferma sul punteggio di 6-3 1-2 in favore dell’americano dopo aver lamentato problemi nell’eseguire le volée. Stop precauzionale per il n.19 del mondo, soprattutto in vista degli Australian Open (18 gennaio – 1 febbraio), dove nel 2025 si fermò agli ottavi di finale contro Novak Djokovic.