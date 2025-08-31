Us Open 2025, Pegula è la prima giocatrice ai quarti: meno di un’ora per superare Li

Jessica Pegula è la prima giocatrice a raggiungere i quarti di finale degli Us Open 2025. Sull’Arthur Ashe, la seconda domenica dello Slam newyorkese, si apre con una vittoria schiacciante della quarta testa di serie del tabellone. In meno di un’ora, Pegula si è aggiudicata il derby che la vedeva opposta ad Ann Li con il punteggio di 6-1 6-2.

La finalista della passata edizione del torneo non arrivava a New York in fiducia, reduce da eliminazioni precoci negli eventi più importanti degli ultimi mesi. Evidentemente, però, l’aria di Flushing Meadows fa bene alla classe ’94 di Buffalo, che ha ottenuto l’accesso ai quarti perdendo soltanto 17 games per strada. Mai così pochi in passato per spingersi così in avanti in un major: prima del 6-1 6-2 odierno erano arrivati un 6-0 6-4 a Sherif, un 6-1 6-3 a Blinkova e un 6-1 7-5 ad Azarenka.

Il next step è raggiungere la semi e potenzialmente dar vita al rematch della finale dello scorso anno contro Aryna Sabalenka. Se alla bielorussa deve ancora superare due ostacoli per arrivare fin lì, Pegula potrà invece già pensare al round successivo nelle prossime ore. Nei quarti attende la vincente del match tra Barbora Krejcikova e Taylor Townsend.