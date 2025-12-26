Raducanu in vista del 2026: “Ho trovato la mia pace interiore e sono felice. È la cosa più preziosa”

Emma Raducanu sembra aver vissuto già tre vite, eppure ha solo 23 anni. Nel 2021, nemmeno diciannovenne, ha vinto lo US Open partendo dalle qualificazioni. Dopodiché ha attraversato momenti molto difficili, soprattutto fuori dal campo. Un esempio? È stata vittima di stalking che le ha causato forte stress ed ansia, al punto da farla scoppiare in lacrime durante un match contro Muchova. I risultati della tennista britannica hanno risentito dell’incresciosa vicenda extra-tennistica, almeno fino al 2025.

La risalita tennistica

La scorsa stagione è stata molto positiva per Raducanu: pur non vincendo alcun torneo ha ottenuto buoni risultati. Spiccano il quarto di finale al WTA 1000 di Miami e la semifinale al WTA 500 di Washington. La continuità mostrata durante tuto l’anno le ha consentito di rientrare in Top 30, fino a risalire al 29esimo posto.

Nei giorni scorsi ha parlato alla BBC, nel corso del programma Today, della stagione conclusa e di quella che la attende. Ha iniziato riconoscendosi i meriti di quanto ottenuto: “Sono molto soddisfatta del modo in cui sono andate le cose, in campo e fuori. Sono fiera della stagione che ho disputato e dei progressi fatti”. La classe 2002 ha sottolineato come, per lei, sia stato fondamentale un cambiamento di prospettiva: “Mi sento molto rilassata per il 2026. Penso che la vera differenza sia stata mettermi nella posizione di provarci fino in fondo, senza avere in testa continuamente il pensiero di essere eliminata e tornare a casa”.

La ritrovata stabilità fisica ed emotiva

In vista della prossima stagione ha parlato della sua condizione fisica: “Nonostante le difficoltà al piede incontrate verso fine stagione, sto riprendendo progressivamente l’allenamento in palestra”. Non si è sbilanciata particolarmente sugli obiettivi: “Spero di giocare meno quest’anno e di integrare il lavoro fisico nei miei riscaldamenti, così che le sessioni di fitness non siano necessariamente separate”.

L’ex numero 10 del mondo ha rimarcato come il suo stato d’animo sia radicalmente cambiato negli ultimi dodici mesi: “Penso di aver trovato la mia pace interiore, sono molto più felice del modo in cui mi approccio al tennis, della mia squadra, di ciò che faccio e del mio ambiente”. A proposito della ritrovata stabilità emotiva, ha aggiunto: “Penso che sia la cosa più preziosa. Il semplice fatto di godersi ogni giornata e riuscire ad affrontarla con una prospettiva sana è estremamente importante”. Chissà che il nuovo stato d’animo non possa restituirci la “vecchia” Emma Raducanu.