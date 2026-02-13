WTA 1000 Doha 2026: niente da fare per Errani/Paolini, Hsieh/Ostapenko in finale

Sconfitta pesante per Jasmine Paolini e Sara Errani al WTA 1000 di Doha 2026: 7-5 3-6 10-6 in un’ora e 40 minuti per Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko che approdano all’ultimo atto del torneo qatariota. Seconda sconfitta consecutiva per le teste di serie numero 1 del torneo contro la 40enne di Taipei e la lettone dopo il 6-3 6-4 rimediato alle WTA Finals 2025.

In finale le teste di serie numero 3 se la vedranno con la coppia Danilina-Krunic. Le azzurre non riescono a riscattare la deludente campagna all’Australian Open 2026, conclusasi con l’uscita al secondo turno contro le wildcard australiane Birrell e Gibson. Non prosegue nel migliore dei modi il 2026 di “Jas”, dopo un inizio a dir poco complicato: sconfitta al terzo turno nel Major australiano da Iva Jovic e uscita al debutto nel WTA 1000 di Doha contro Maria Sakkari.

La cronaca del match

Il primo set non parte bene per le teste di serie numero 1 che subiscono il break in apertura. La reazione però è immediata: controbreak e parità ristabilita. Sul punteggio di 4-3, Errani e Paolini si guadagnano tre chance di break e alla terza la toscana esegue un passante di diritto fantastico per fare 5-3. Le campionesse Olimpiche di Parigi 2024, però, non sfruttano 4 set point e subiscono la rimonta delle avversarie che chiudono il primo parziale 7-5, vincendo 4 giochi consecutivi.

Il secondo set comincia con una grande risposta da parte delle italiane che strappano il servizio alle avversarie al deciding point nel secondo game e si portano in vantaggio 3-0. Sul punteggio di 4-2, arriva il break per le teste di serie numero 3, ma le italiane ottengono il controbreak immediato, grazie ad una splendida volée di “Jas” sul 40-40. La numero 8 del mondo non trema al servizio e le azzurre pareggiano i conti vincendo 6-3 il secondo parziale.

Si decide tutto al super tie-break che si svolge punto a punto. Sul punteggio di 5-5, Paolini commette un grave doppio fallo, ma con un gran rovescio centrale riesce a far sbagliare Ostapenko. Sul 6-6, le teste di serie numero 3 accelerano: vincono quattro punti consecutivi per archiviare la pratica 10-6 e raggiungere la finale del 1000 di Doha.