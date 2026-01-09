Sinner: “Non possiamo e non vogliamo paragonarci ai Big 3”

“Dovremo vedere per quanto tempo io e Alcaraz riusciremo a mantenere questo livello. Quello che hanno fatto i Big Three non possiamo paragonarlo a noi e non vogliamo nemmeno farlo. Siamo semplicemente noi stessi. Vogliamo scrivere la nostra storia, credo che sia giusto così”. Queste le parole, in conferenza stampa, di Jannik Sinner, alla vigilia dell’esibizione a Seul (ore 8.00) contro Carlos Alcaraz. “Nello sport non si dovrebbe confrontare troppo – prosegue il numero 2 del mondo sul trono del tennis mondiale condiviso con lo spagnolo – perché ognuno è diverso. Sono felice di essere al vertice, ma ci sono tanti grandi giocatori. Se caliamo anche solo un po’ prenderanno il nostro posto. È fantastico avere Alcaraz che mi spinge al limite. Spero di poter migliorare”. Quella di Seul sarà un’esibizione che fungerà da prova generale per gli Australian Open, al via il 18 gennaio: “Per noi, ovviamente, la stagione inizia in Australia. Siamo felici di essere qui. Siamo felici di poter offrire, si spera, del buon tennis domani, ma questo non rifletterà il modo in cui ognuno di noi inizierà un torneo in Australia. Siamo qui per giocare, speriamo, una buona partita, ma anche per regalare un sorriso al maggior numero possibile di persone, cercando di mostrare cosa rappresenta il tennis”, aggiunge Sinner.