Australian Open 2026, Rune difende Musetti: “Capisco che abbia ascoltato il suo corpo”

Lorenzo Musetti è stato costretto al ritiro contro Novak Djokovic, nonostante i due set di vantaggio, nel match valido per i quarti di finale dell’Australian Open 2026. Decisione che è stato obbligato a prendere per un problema alla coscia destra, e che rappresenta un evento decisamente sfortunato per l’italiano, il quale era molto vicino alla semifinale.

A riguardo si è espresso su “X” Holger Rune, attualmente alle prese con il recupero dell’infortunio riportato a seguito della rottura del tendine d’Achille, subita lo scorso ottobre a Stoccolma. Il danese si è espresso con termini di conforto nei confronti dell’italiano, di cui capisce le motivazioni del ritiro:

“Guarda cosa mi è successo quando ho superato uno strappo di primo grado alla gamba… mi è costato più tempo lontano dal tennis che mai. Sì, vogliamo combattere a qualsiasi costo e con dolore, ma capisco perfettamente che Musetti abbia scelto di ascoltare il suo corpo”.