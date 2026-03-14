A che ora finale Sinner in tv: data, orario, diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2026

Jannik Sinner è approdato in finale nel Masters 1000 di Indian Wells 2026. L’azzurro ha superato in due set Alexander Zverev e attenderà il vincente dell’altra semifinale Alcaraz-Medvedev. Prima finale in carriera in California per Sinner e prima finale stagionale dopo le sconfitte contro Djokovic a Melbourne e Mensik a Doha. L’azzurro non ha ancora perso un set e andrà a caccia dell’unico grande titolo sul cemento che gli manca.

A CHE ORA GIOCA SINNER IN FINALE A INDIAN WELLS