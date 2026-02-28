Sorteggio tabellone Atp Masters 1000 Indian Wells con Sinner e Alcaraz in tv: data, orario, come seguirlo in diretta

Data e orario del sorteggio dell’Atp Masters 1000 di Indian Wells 2026, evento combined in programma dal 4 al 15 marzo. Giunto il momento con il primo ‘1000’ della stagione per quanto concerne il calendario maschile, mentre per il circuito femminile siamo già al terzo appuntamento di questa categoria per il 2026 dopo i due in Medio Oriente a febbraio. Ci si sposta per un mese in Nord America, prima in California, poi in Florida a Miami. Salvo sorprese dell’ultima ora, non dovrebbe mancare nessuno dei top players sia tra gli uomini che tra le donne. Molto nutrita, come sempre, la pattuglia azzurra al via. Mancherà Sonego, ancora infortunato, mentre dovrebbe tornare Lorenzo Musetti.

ENTRY LIST ATP INDIAN WELLS 2026

Il sorteggio si terrà nella giornata di lunedì 2 marzo, con l’inizio della cerimonia che è previsto alle 15:00 ora locale, quando in Italia sarà quindi la mezzanotte, ovvero le 00:00 italiane di martedì 3 marzo. La cerimonia del sorteggio verrà trasmessa negli Stati Uniti da ‘The Tennis Channel’, mentre al momento non è prevista alcuna diretta in Italia. Il consiglio è quello di monitorare i profili social del torneo e della suddetta emittente televisiva americana per eventuali link streaming.