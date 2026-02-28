Ritiro di Griekspoor, niente finale all’ATP 500 di Dubai: Medvedev è campione

Tallon Griekspoor non giocherà la finale: Daniil Medvedev è il campione dell’ATP 500 di Dubai. Negli Emirati Arabi Uniti non si disputerà l’atto conclusivo tra il russo e l’olandese a causa del forfait di quest’ultimo. Già dopo aver vinto la semifinale contro Rublev per 7-5 7-6, Griekspoor aveva espresso il proprio scetticismo: “Su un servizio ho sentito dolore alla coscia, non so come ne sia uscito, ma a malapena camminavo dopo il primo set”. La notte non è stata evidentemente sufficiente per rimettersi in piedi e così il numero 25 del mondo ha dovuto rinunciare alla finale. Senza scendere in campo, Daniil Medvedev conquista così il titolo e si avvicina sensibilmente al decimo posto mondiale di Alexander Bublik (soli 45 punti di distanza dal kazako). Medvedev, che a Dubai aveva già vinto nel 2023, per la prima volta in carriera conquista due volte lo stesso torneo.