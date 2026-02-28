Entry List Atp Challenger 2026 – Week 11: Asuncion, Cuernavaca, Murcia, Zadar

Le entry list e i partecipanti dei quattro tornei Atp Challenger della Settimana 11 (16-22 marzo 2026), durante la prima settimana di Miami. Mentre in Florida si svolge il secondo Masters 1000 della stagione, sul circuito challenger è già tempo di guardare avanti alla stagione primaverile. Infatti, tre dei quattro eventi in calendario sono in programma sulla terra rossa di Asuncion, Murcia e Zadar. Si gioca sul cemento all’aperto solo in Messico. Di seguito tutte le entry list dei quattro Atp Challenger in programma l’undicesima settimana della stagione.
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 ASUNCION
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 CUERNAVACA
Mayot,Harold FRA 177
Ficovich,Juan Pablo ARG 178
Mejia,Nicolas COL 181
Gomez,Federico Agustin ARG 187
Tomic,Bernard AUS 191
Grenier,Hugo FRA 197
Crawford,Oliver GBR 198
Pacheco Mendez,Rodrigo MEX 218
Galarneau,Alexis CAN 221
Huesler,Marc-Andrea SUI 229
Popko,Dmitry KAZ 235
Andrade,Andres ECU 237
Krueger,Mitchell USA 250
Kozlov,Stefan USA 259
Martin,Andres USA 269
Zhukayev,Beibit KAZ 293
Smith,Keegan USA 306
Johns,Garrett USA 325
Zink,Tyler USA 328
PR Mayo,Aidan USA 329
Mena,Facundo ARG 333
ALTERNATES
1 Dostanic,Stefan (1) USA 352
2 Mmoh,Michael (1) USA 353
3 Polmans,Marc (1) AUS 366
4 Milavsky,Daniel (2) USA 382
5 Martin,Dan (1) CAN 387
6 Daniel,Taro (1) JPN 402
7 Roca Batalla,Oriol (3) ESP 403
8 Shah,Aryan (2) IND 409
9 Hernandez,Alex (1) MEX 410
10 Shick,Braden (1) USA 421
11 Napolitano,Stefano (1) ITA 423
12 Ursu,Vadym (1) UKR 430
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 MURCIA
de Jong,Jesper NED 89
Taberner,Carlos ESP 97
Gaubas,Vilius LTU 107
Choinski,Jan GBR 121
Carreno Busta,Pablo ESP 124
Moller,Elmer DEN 127
Ofner,Sebastian AUT 132
Pellegrino,Andrea ITA 137
Merida,Daniel ESP 143
Passaro,Francesco ITA 144
Carballes Baena,Roberto ESP 164
Ymer,Elias SWE 190
Engel,Justin GER 193
Llamas Ruiz,Pablo ESP 194
Bailly,Gilles Arnaud BEL 211
Cecchinato,Marco ITA 217
Houkes,Max NED 238
Moro Canas,Alejandro ESP 245
Jianu,Filip Cristian ROU 248
Coppejans,Kimmer BEL 252
Gakhov,Ivan 253
ALTERNATES
1 Butvilas,Edas (1) LTU 254
2 Martin Tiffon,Pol (1) ESP 256
3 Kukushkin,Mikhail (2) KAZ 266
4 Sanchez Izquierdo,Nikolas (1) ESP 275
5 Nishikori,Kei (1) JPN 282
6 Nagal,Sumit (2) IND 286
7 Brunclik,Petr (2) CZE 288
8 Hassan,Benjamin (1) LBN 289
9 Andaloro,Fabrizio (1) ITA 290
10 Gombos,Norbert (2) SVK 296
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 ZADAR
Trungelliti,Marco ARG 134
Jacquet,Kyrian FRA 150
Klein,Lukas SVK 158
Gea,Arthur FRA 161
Mikrut,Luka CRO 162
Travaglia,Stefano ITA 163
Kym,Jerome SUI 179
Piros,Zsombor HUN 180
Kolar,Zdenek CZE 199
Molcan,Alex SVK 202
Giustino,Lorenzo ITA 207
Neumayer,Lukas AUT 227
Fatic,Nerman BIH 228
Dodig,Matej CRO 230
Topo,Marko GER 241
Schwaerzler,Joel AUT 242
Squire,Henri GER 249
Michalski,Daniel POL 257
Kuzmanov,Dimitar BUL 265
Pereira,Tiago POR 270
Nedic,Andrej BIH 285
ALTERNATES
1 Nagal,Sumit (1) IND 286
2 Coulibaly,Eliakim (1) CIV 287
3 Brunclik,Petr (1) CZE 288
4 Hassan,Benjamin (2) LBN 289
5 Andaloro,Fabrizio (2) ITA 290
6 Gombos,Norbert (1) SVK 296
7 Damas,Miguel (2) ESP 303
8 Hemery,Calvin (1) FRA 314
9 Shelbayh,Abdullah (2) JOR 317
10 Kopp,Sandro (1) AUT 318