Entry List Atp Challenger 2026 – Week 11: Asuncion, Cuernavaca, Murcia, Zadar

Marco Cecchinato - Foto Yuri Serafini
Marco Cecchinato - Foto Yuri Serafini

Le entry list e i partecipanti dei quattro tornei Atp Challenger della Settimana 11 (16-22 marzo 2026), durante la prima settimana di Miami. Mentre in Florida si svolge il secondo Masters 1000 della stagione, sul circuito challenger è già tempo di guardare avanti alla stagione primaverile. Infatti, tre dei quattro eventi in calendario sono in programma sulla terra rossa di Asuncion, Murcia e Zadar. Si gioca sul cemento all’aperto solo in Messico.  Di seguito tutte le entry list dei quattro Atp Challenger in programma l’undicesima settimana della stagione.

ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 11 (16-22 MARZO)

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 ASUNCION

Vallejo,Adolfo Daniel PAR 106
Faria,Jaime POR 145
Dellien,Hugo BOL 165
Rocha,Henrique POR 172
Barrena,Alex ARG 183
Galan,Daniel Elahi COL 188
Guillen Meza,Alvaro ECU 205
Reis Da Silva,Joao Lucas BRA 208
Prado Angelo,Juan Carlos BOL 212
Bueno,Gonzalo PER 215
Midon,Lautaro ARG 216
Boyer,Tristan USA 219
Monteiro,Thiago BRA 222
Olivieri,Genaro Alberto ARG 231
Collarini,Andrea ARG 233
Rodriguez Taverna,Santiago ARG 236
Meligeni Alves,Felipe BRA 239
Boscardin Dias,Pedro BRA 258
Heide,Gustavo BRA 260
Kicker,Nicolas ARG 264
Justo,Guido Ivan ARG 277
ALTERNATES
1 Diaz Acosta,Facundo (1)ARG278
2 Dellien,Murkel (1) BOL 279
3 Varillas,Juan Pablo (1) PER 280
4 Pucinelli De Almeida,Matheus (1) BRA 294
5 Damas,Miguel (3) ESP 303
6 Cadenasso,Gianluca (1) ITA 305
7 Roncadelli,Franco (1) URU 331
8 Villanueva,Gonzalo (1) ARG 339
9 La Serna,Juan Manuel (1) ARG 345
10 Torres,Juan Bautista (1) ARG 348

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 CUERNAVACA

Mayot,Harold FRA 177
Ficovich,Juan Pablo ARG 178
Mejia,Nicolas COL 181
Gomez,Federico Agustin ARG 187
Tomic,Bernard AUS 191
Grenier,Hugo FRA 197
Crawford,Oliver GBR 198
Pacheco Mendez,Rodrigo MEX 218
Galarneau,Alexis CAN 221
Huesler,Marc-Andrea SUI 229
Popko,Dmitry KAZ 235
Andrade,Andres ECU 237
Krueger,Mitchell USA 250
Kozlov,Stefan USA 259
Martin,Andres USA 269
Zhukayev,Beibit KAZ 293
Smith,Keegan USA 306
Johns,Garrett USA 325
Zink,Tyler USA 328
PR Mayo,Aidan USA 329
Mena,Facundo ARG 333

ALTERNATES
1 Dostanic,Stefan (1) USA 352
2 Mmoh,Michael (1) USA 353
3 Polmans,Marc (1) AUS 366
4 Milavsky,Daniel (2) USA 382
5 Martin,Dan (1) CAN 387
6 Daniel,Taro (1) JPN 402
7 Roca Batalla,Oriol (3) ESP 403
8 Shah,Aryan (2) IND 409
9 Hernandez,Alex (1) MEX 410
10 Shick,Braden (1) USA 421
11 Napolitano,Stefano (1) ITA 423
12 Ursu,Vadym (1) UKR 430

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 MURCIA

de Jong,Jesper NED 89
Taberner,Carlos ESP 97
Gaubas,Vilius LTU 107
Choinski,Jan GBR 121
Carreno Busta,Pablo ESP 124
Moller,Elmer DEN 127
Ofner,Sebastian AUT 132
Pellegrino,Andrea ITA 137
Merida,Daniel ESP 143
Passaro,Francesco ITA 144
Carballes Baena,Roberto ESP 164
Ymer,Elias SWE 190
Engel,Justin GER 193
Llamas Ruiz,Pablo ESP 194
Bailly,Gilles Arnaud BEL 211
Cecchinato,Marco ITA 217
Houkes,Max NED 238
Moro Canas,Alejandro ESP 245
Jianu,Filip Cristian ROU 248
Coppejans,Kimmer BEL 252
Gakhov,Ivan 253

ALTERNATES
1 Butvilas,Edas (1) LTU 254
2 Martin Tiffon,Pol (1) ESP 256
3 Kukushkin,Mikhail (2) KAZ 266
4 Sanchez Izquierdo,Nikolas (1) ESP 275
5 Nishikori,Kei (1) JPN 282
6 Nagal,Sumit (2) IND 286
7 Brunclik,Petr (2) CZE 288
8 Hassan,Benjamin (1) LBN 289
9 Andaloro,Fabrizio (1) ITA 290
10 Gombos,Norbert (2) SVK 296

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 ZADAR

Trungelliti,Marco ARG 134
Jacquet,Kyrian FRA 150
Klein,Lukas SVK 158
Gea,Arthur FRA 161
Mikrut,Luka CRO 162
Travaglia,Stefano ITA 163
Kym,Jerome SUI 179
Piros,Zsombor HUN 180
Kolar,Zdenek CZE 199
Molcan,Alex SVK 202
Giustino,Lorenzo ITA 207
Neumayer,Lukas AUT 227
Fatic,Nerman BIH 228
Dodig,Matej CRO 230
Topo,Marko GER 241
Schwaerzler,Joel AUT 242
Squire,Henri GER 249
Michalski,Daniel POL 257
Kuzmanov,Dimitar BUL 265
Pereira,Tiago POR 270
Nedic,Andrej BIH 285

ALTERNATES
1 Nagal,Sumit (1) IND 286
2 Coulibaly,Eliakim (1) CIV 287
3 Brunclik,Petr (1) CZE 288
4 Hassan,Benjamin (2) LBN 289
5 Andaloro,Fabrizio (2) ITA 290
6 Gombos,Norbert (1) SVK 296
7 Damas,Miguel (2) ESP 303 
8 Hemery,Calvin (1) FRA 314
9 Shelbayh,Abdullah (2) JOR 317
10 Kopp,Sandro (1) AUT 318

